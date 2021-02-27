Свёнтек разгромила Бенчич в финале турнира в Аделаиде

Польская теннисистка Ига Свёнтек стала победителем турнира в Аделаиде (Австралия). В финале соревнований она уверенно обыграла швейцарку Белинду Бенчич. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. 18-я ракетка мира Свёнтек выполнила четыре эйса, избежала двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Бенчич, занимающая 12-е место в рейтинге WTA, пять раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и не сделала ни одного брейка.

Общий призовой фонд турнира WTA 500 — $ 535 530.

В этом году Свёнтек дошла до третьего раунда турнира в Мельбурне, где проиграла россиянке Екатерине Александровой, а на Australian Open уступила Симоне Халеп в 4-м круге.