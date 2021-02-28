19-летний Серундоло — первый с 2004 года дебютант, вышедший в финал турнира ATP

19-летний Хуан Мануэль Серундоло стал первым с 2004 года теннисистом, которому удалось выйти в финал на дебютном турнире ATP в Кордове (Аргентина).

В 2004 году это удалось испанцу Сантьяго Вентуре, который выиграл дебютный турнир в Касабланке (Марокко).

В полуфинальном матче Серундоло, получивший уайлд-кард на соревнования, обыграл со счётом 6:4, 4:6, 6:2 соотечественника — Федерико Корию. Во втором круге турнира Кория обыграл старшего брата Хуана Мануэля — Франсиско Серундоло.

Соперником Серундоло в финале соревнований станет испанец Альберт Рамос-Виньолас. Матч состоится завтра, 1 марта. Начало встречи — в 1:00 мск. Призовой фонд соревнований составляет $ 393 935. В прошлом году победителем турнира стал чилиец Кристьян Гарин.