19-летний Серундоло — первый с 2004 года дебютант, вышедший в финал турнира ATP
19-летний Хуан Мануэль Серундоло стал первым с 2004 года теннисистом, которому удалось выйти в финал на дебютном турнире ATP в Кордове (Аргентина).
В 2004 году это удалось испанцу Сантьяго Вентуре, который выиграл дебютный турнир в Касабланке (Марокко).
В полуфинальном матче Серундоло, получивший уайлд-кард на соревнования, обыграл со счётом 6:4, 4:6, 6:2 соотечественника — Федерико Корию. Во втором круге турнира Кория обыграл старшего брата Хуана Мануэля — Франсиско Серундоло.
Соперником Серундоло в финале соревнований станет испанец Альберт Рамос-Виньолас. Матч состоится завтра, 1 марта. Начало встречи — в 1:00 мск. Призовой фонд соревнований составляет $ 393 935. В прошлом году победителем турнира стал чилиец Кристьян Гарин.
Рамос-Виньолас сыграет с дебютировавшим в ATP-туре Серундоло в финале турнира в Кордове
Рекомендуем вам
- 28 февраля 2021
-
11:01
-
10:42
-
09:49
-
09:35
-
01:53
-
01:42
-
01:05
-
00:27
-
00:15
- 27 февраля 2021
-
23:28
-
20:56
-
20:27
-
16:37
-
14:45
-
14:02
-
12:49
-
12:28
-
11:46
-
11:30
-
11:04
-
10:40
-
10:20
-
09:45
-
09:27
-
09:18
-
00:05
- 26 февраля 2021
-
23:23
-
22:56
-
22:28
-
22:23
-
21:39
-
20:26
-
19:29
-
18:40
-
18:27
Партнерский контент
Рекомендуем вам