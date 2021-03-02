Медведев рассказал, чего ждёт от игры с Лайовичем в Роттердаме

Россиянин Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча с Душаном Лайовичем в первом круге турнира в Роттердаме.



«Корты здесь очень медленные, так что условия ему, вероятно, понравятся. Конечно, на закрытом харде подача и приём будут очень важны. Чем больше приёмов вам удастся и чем больше эйсов вы выполните, тем большее давление вы окажете на своего противника. Я определенно ожидаю тяжелого матча с Душаном», — приводит сайт ATP слова Медведева.



Матч между Медведевым, занимающим третье место в рейтинге АТР, и Лайовичем, находящимся на 27-м месте рейтинга, состоится 3 марта. Если 25-летний россиянин сумеет выйти в финал этого турнира, он станет второй ракеткой мира, опередив Рафаэля Надаля.

Даниил Медведев провёл тренировку в Роттердаме. Видео