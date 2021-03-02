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Павлюченкова уверенно обыграла Кр. Плишкову в первом матче турнира в Дохе

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла чешку Кристину Плишкову в матче первого круга турнира в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Павлюченкова 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Плишковой 3 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В следующем матче Павлюченкова встретится с ещё одной чешкой — Петрой Квитовой, которая начнёт выступление на турнире со второго круга.

Турнир в Дохе завершится 6 марта. Призовой фонд соревнований составляет $ 565 530.

Действующая чемпионка соревнований — Арина Соболенко из Беларуси. В этом году она также начнёт выступление со второго круга, где встретится с Гарбинье Мугурусой (Испания).