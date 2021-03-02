Энди Маррей: Рублёв будет долго находиться на вершине, он очень хороший игрок

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей поделился мнением о россиянине Андрее Рублёве, с которым он сыграет во втором круге турнира в Роттердаме (Нидерланды).

«Он будет долго находиться на вершине, потому что у него отличное отношение к работе, и он очень хороший игрок.



Я играл с ним в очень юном возрасте на Australian Open. Тогда он не был силён физически, но, думаю, он усердно работал над этим аспектом.



Он постоянно тренируется. Я тренировался с ним несколько раз, и он не старался как-то втянуться в игру, а выкладывался на полную с самого начала занятия. В матчах он делает то же самое, и благодаря этому он добился большого успеха.



Думаю, чтобы сделать следующий шаг к победе на мэйджоре, ему нужно научиться иногда сбавлять темп. Но это тяжело, когда играешь определённым образом, и это привело тебя в топ-10 в столь молодом возрасте», — приводит слова Маррея пресс-служба ATP.