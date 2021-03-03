Тарпищев – о поражении Медведева: эти проходящие турниры никому не нужны

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал неожиданный проигрыш Даниила Медведева в первом круге турнира в Роттердаме Душану Лайовичу.
«Проходящие турниры никому не нужны. Идёт подготовка к «Ролан Гарросу», когда много физики между турнирами — это сказывается. Ощущения падают, а кондиции ухудшаются. А не делать это нельзя, потому что не будет подготовки к главным соревнованиям. Мы на такие вылеты не обращаем внимания.
Вспомните, как Кафельников играл, когда стал первой ракеткой мира. Все ругали его, когда он вылетел с шести турниров подряд в первом круге. Женя вообще использовал соревнования как тренировочный процесс. Цель оправдывает средства. Сейчас реально идёт подготовка к следующему турниру «Большого шлема». И в такой подготовке, повторюсь, физики больше, чем игровой практики. Кондиции ухудшаются.
А вторым Даня и так станет, чтобы Надалю удержаться на втором месте, ему нужно точно выиграть «Большой шлем». Любое поражение раньше финала — у него выкидываются очки. При тех же очках, где Даня ничего не теряет — он автоматом выходит вперёд. Я вообще прогнозирую, судя по ударной концовке прошлого года и началу этого, любая неудача Джоковича на двух-трёх турнирах — Даня первый. Новаку надо защищать очки», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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