Лайович прокомментировал сенсационную победу над Медведевым на турнире в Роттердаме
Сербский теннисист Душан Лайович прокомментировал победу над третьей ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в первом круге турнира в Роттердаме (Нидерланды). Матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
«Думаю, на протяжении всего матча я был очень сфокусирован, и на меня не повлияло то, что у него хорошая подача и удар. Знал, что если останусь в игре, то смогу реализовать свои возможности и изменить её ритм», — приводит слова Лайовича пресс-служба ATP.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 1 117 900 Лайович поборется с представителем Хорватии Борной Чоричем.
Медведев упустил возможность стать второй ракеткой мира. Для этого ему требовалось дойти до финала турнира в Роттердаме.
На следующей неделе у Медведева будет ещё один шанс стать второй ракеткой мира
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В первом матче турнира в Роттердаме Даниил Медведев расколотил ракетку, когда понял, что упустил 2-е место в рейтинге ATP. Видео.
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