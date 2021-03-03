Лайович прокомментировал сенсационную победу над Медведевым на турнире в Роттердаме

Сербский теннисист Душан Лайович прокомментировал победу над третьей ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в первом круге турнира в Роттердаме (Нидерланды). Матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

«Думаю, на протяжении всего матча я был очень сфокусирован, и на меня не повлияло то, что у него хорошая подача и удар. Знал, что если останусь в игре, то смогу реализовать свои возможности и изменить её ритм», — приводит слова Лайовича пресс-служба ATP.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 1 117 900 Лайович поборется с представителем Хорватии Борной Чоричем.

Медведев упустил возможность стать второй ракеткой мира. Для этого ему требовалось дойти до финала турнира в Роттердаме.

На следующей неделе у Медведева будет ещё один шанс стать второй ракеткой мира