Федерер: это был тяжёлый и долгий путь. Я ещё не на финише, но чувствую, что всё хорошо

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер на своей странице в «Инстаграме» рассказал об ожиданиях от турнира в Дохе (Катар), на котором он вернётся в тур после годичного перерыва.
«Прошёл год с моей последней поездки на соревнования. Я очень взволнован. Возможно, сейчас самое время поблагодарить всех причастных, кто сделал это возможным. Это был тяжёлый и долгий путь. Я знаю, что ещё не на финише, но чувствую, что в хорошем состоянии. Я хорошо потренировался и очень заряжен», — сказал Федерер.
Федерер не выходил на корт в официальных матчах после завершения Australian Open 2020 года. Там швейцарец дошёл до полуфинала, уступив сербу Новаку Джоковичу. Вскоре после завершения турнира Федерер перенёс плановую операцию, а через некоторое время ему сделали вторую. После этого 39-летнему спортсмену потребовалась длительная реабилитация.
Турнир в Дохе будет проходить с 8 по 13 марта. После него Федерер планирует сыграть в Дубае (ОАЭ).
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