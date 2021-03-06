1-й матч после возвращения Федерер проведёт в Дохе с Эвансом или Шарди, Рублёв посеян 3-м

Стали известны результаты жеребьёвки турнира категории АТР 250, который пройдёт в Дохе (Катар) с 8 по 13 марта.
Лидером посева стал австриец Доминик Тим. Он начнёт соревнования со второго круга. Его первым соперником будет либо россиянин Аслан Карацев, либо хозяин кортов Мубарак Шаннан Заид. Оба получили уайлд-кард от организаторов. Для Карацева это первый турнир после сенсационного выступления на Открытом чемпионате Австралии, где он дошёл до полуфинала.
Вторая ракетка турнира швейцарец Роджер Федерер, который возвращается на корт именно на этом турнире, во втором круге сразится или с французом Жереми Шарди, или с британцем Даниэлем Эвансом.
Россиянин Андрей Рублёв, получивший третий номер посева, проведёт стартовый поединок или против француза Ришара Гаске, или против одного из победителей квалификации.
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