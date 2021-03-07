Гарин, Пэр, Тиафо и другие теннисисты узнали соперников на турнире ATP-250 в Сантьяго

На странице грунтового турнира ATP-250 в Сантьяго (Чили) в «Твиттере» была опубликована турнирная сетка соревнований.

Первый номер посева Кристиан Гарин (Чили), а также Бенуа Пэр (Франция), Пабло Андухар (Испания) и Ласло Джере (Сербия) начнут выступление на турнире со второго круга. Американец Фрэнсис Тиафо сыграет с хозяином кортов Николасом Джарри, соперником Сальваторе Карусо станет Роберто Карбальес-Баэна (Испания). Аргентинец Федерико Кория встретится с Джанлукой Маджером (Италия), Федерико Дельбонис — с Хауме Мунаром (Испания).

Турнир в Сантьяго пройдёт с 8 по 15 марта.

Действующий чемпион соревнований — бразилец Тьяго Уайлд. В прошлогоднем финале он со счётом 7:5, 4:6, 6:3 обыграл норвежца Каспера Рууда.