«Вы бесконечно крутые и сильные». Анастасия Павлюченкова поздравила женщин с 8 Марта

8 марта российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поздравила подписчиц с женским днём в Инстаграме.



Павлюченкова выложила впечатляющее фото, подписав его: «Девочки и дамы, вы бесконечно крутые и сильные. Всех с нашим общим праздником».

Пост доступен в официальном «инстаграме» Анастасии Павлюченковой.

Анастасия Павлюченкова – 12-кратная победительница турниров WTA в одиночном разряде, победительница трёх юниорских турниров Большого шлема, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.

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