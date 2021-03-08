«Вы бесконечно крутые и сильные». Анастасия Павлюченкова поздравила женщин с 8 Марта
8 марта российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поздравила подписчиц с женским днём в Инстаграме.
Павлюченкова выложила впечатляющее фото, подписав его: «Девочки и дамы, вы бесконечно крутые и сильные. Всех с нашим общим праздником».
Пост доступен в официальном «инстаграме» Анастасии Павлюченковой.
Анастасия Павлюченкова – 12-кратная победительница турниров WTA в одиночном разряде, победительница трёх юниорских турниров Большого шлема, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.
Большой теннис возвращается в Россию! Наши девушки сражаются за главный трофей St. Petersburg Ladies Trophy 2021. С 13 по 21 марта в КСК «Сибур Арена» в Санкт-Петербурге. Билеты на «Чемпионате»!
Вероника Кудерметова обыграла Анастасию Павлюченкову на старте турнира в Дубае
Рекомендуем вам
- 8 марта 2021
-
13:02
-
12:42
-
11:55
-
11:18
-
10:31
-
10:30
-
09:42
-
09:26
-
09:25
-
09:18
-
09:12
-
00:00
- 7 марта 2021
-
23:39
-
22:00
-
21:51
-
21:39
-
20:43
-
19:46
-
16:25
-
15:36
-
14:58
-
13:43
-
13:11
-
12:36
-
12:08
-
11:57
-
10:40
-
09:45
-
09:38
-
05:15
- 6 марта 2021
-
23:31
-
22:49
-
20:55
-
20:48
-
20:13
Партнерский контент
Рекомендуем вам