Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Дохе и сразится с Домиником Тимом

Российский теннисист Аслан Карацев уверенно вышел во второй круг турнира АТР-250, который стартовал в Дохе (Катар). Для Карацева это первый турнир после сенсационного выступления на Открытом чемпионате Австралии, где он дошёл до полуфинала.

Карацев, получивший уайлд-кард от организаторов, в двух сетах обыграл местного теннисиста Мубарака Шаннана Заида со счётом 6:4, 6:0. Встреча продлилась 1 час 4 минуты.

Россиянин 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 10 брейк-поинтов. На счету соперника Аслана 2 эйса, 2 двойные ошибки и нулевая реализация брейков.

Во втором круге турнира Карацев сразится с лидером посева австрийцем Домиником Тимом.

Призовой фонд турнира в Дохе составит почти $ 891 тыс.