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Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Дохе и сразится с Домиником Тимом

Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Дохе и сразится с Домиником Тимом
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Аслан Карацев уверенно вышел во второй круг турнира АТР-250, который стартовал в Дохе (Катар). Для Карацева это первый турнир после сенсационного выступления на Открытом чемпионате Австралии, где он дошёл до полуфинала.

Карацев, получивший уайлд-кард от организаторов, в двух сетах обыграл местного теннисиста Мубарака Шаннана Заида со счётом 6:4, 6:0. Встреча продлилась 1 час 4 минуты.

Россиянин 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 10 брейк-поинтов. На счету соперника Аслана 2 эйса, 2 двойные ошибки и нулевая реализация брейков.

Во втором круге турнира Карацев сразится с лидером посева австрийцем Домиником Тимом.

Призовой фонд турнира в Дохе составит почти $ 891 тыс.

Доха (м). 1-й круг
08 марта 2021, понедельник. 14:40 МСК
Мубарак Шаннан Заид
Катар
Мубарак Шаннан Заид
М. Заид
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0  
6 		6  
         
Аслан Карацев
45
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
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