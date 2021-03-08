Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Дохе и сразится с Домиником Тимом
Российский теннисист Аслан Карацев уверенно вышел во второй круг турнира АТР-250, который стартовал в Дохе (Катар). Для Карацева это первый турнир после сенсационного выступления на Открытом чемпионате Австралии, где он дошёл до полуфинала.
Карацев, получивший уайлд-кард от организаторов, в двух сетах обыграл местного теннисиста Мубарака Шаннана Заида со счётом 6:4, 6:0. Встреча продлилась 1 час 4 минуты.
Россиянин 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 10 брейк-поинтов. На счету соперника Аслана 2 эйса, 2 двойные ошибки и нулевая реализация брейков.
Во втором круге турнира Карацев сразится с лидером посева австрийцем Домиником Тимом.
Призовой фонд турнира в Дохе составит почти $ 891 тыс.
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