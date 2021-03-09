Эванс — о том, что Федерер пришёл на его матч: наверное, ему просто было скучно

Великобританский теннисист Даниэль Эванс высказался о том, что 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер посетил его матч с французом Жереми Шарди в первом круге турнира ATP-250 в Дохе (Катар). Напомним, во втором круге Федерер и Эванс встретятся друг с другом.
«Он, очевидно, часто наблюдал за моей игрой в последние несколько недель. Так что, наверное, это было от скуки, а не ради того, чтобы что-то разведать», — приводит слова Эванса журналист Джордж Беллшоу на своей странице в «Твиттере».
Федерер не выходил на корт в официальных матчах после завершения Australian Open 2020 года. Там швейцарец дошёл до полуфинала, уступив сербу Новаку Джоковичу. Вскоре после завершения турнира Федерер перенёс плановую операцию, а через некоторое время ему сделали вторую. После этого 39-летнему спортсмену потребовалась длительная реабилитация.
- 9 марта 2021
-
18:36
-
18:20
-
17:40
-
17:22
-
16:40
-
15:06
-
14:00
-
13:39
-
12:53
-
12:33
-
11:31
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
01:36
- 8 марта 2021
-
21:51
-
19:19
-
17:54
-
17:14
-
16:02
-
15:01
-
15:00
-
13:02
-
12:42
-
11:55
-
11:18
-
10:31
-
10:30
-
09:42
-
09:26
-
09:25
-
09:18
-
09:12
-
00:00
- 7 марта 2021
-
23:39