Эванс — о том, что Федерер пришёл на его матч: наверное, ему просто было скучно

Великобританский теннисист Даниэль Эванс высказался о том, что 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер посетил его матч с французом Жереми Шарди в первом круге турнира ATP-250 в Дохе (Катар). Напомним, во втором круге Федерер и Эванс встретятся друг с другом.

«Он, очевидно, часто наблюдал за моей игрой в последние несколько недель. Так что, наверное, это было от скуки, а не ради того, чтобы что-то разведать», — приводит слова Эванса журналист Джордж Беллшоу на своей странице в «Твиттере».

Федерер не выходил на корт в официальных матчах после завершения Australian Open 2020 года. Там швейцарец дошёл до полуфинала, уступив сербу Новаку Джоковичу. Вскоре после завершения турнира Федерер перенёс плановую операцию, а через некоторое время ему сделали вторую. После этого 39-летнему спортсмену потребовалась длительная реабилитация.

Роджер Федерер вернётся в тур с матча против 28-й ракетки мира Эванса