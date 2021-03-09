Петра Квитова объяснила, почему снялась с турнира в Дубае во время матча второго круга

10-я ракетка мира, чешская теннисистка Петра Квитова объяснила, почему снялась с турнира в Дубае (ОАЭ) во время матча второго круга с Хиль Белен Тайхман (Швейцария). Чешка отказалась продолжать выступление во втором сете при счёте 2:6, 4:3.

«К сожалению, после полуфинала в Дохе я почувствовала боль в приводящей мышце бедра. Лучше не стало, а во втором сете ситуация ухудшилась. Я чувствовала боль почти во всей правой ноге, так что, к сожалению, не могла двигаться так, как хотела. И я не хотела, чтобы повреждение стало хуже», — приводит слова Квитовой WTA Insider.

6 марта Квитова стала победительницей турнира категории WTA 500 в Дохе (Катар). В финале соревнований Квитова одолела испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 6:2, 6:1.