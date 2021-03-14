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Испанка Соррибес-Тормо одержала победу в финале турнира в Гвадалахаре

Испанка Соррибес-Тормо одержала победу в финале турнира в Гвадалахаре
Теннис / WTA 0
Аудио-версия:

Испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо в финале турнира WTA в Гвадалахаре победила представительницу Канады Эжени Бушар со чётом 6:2, 7:5.

Соррибес-Тормо сделала один эйс, совершила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10. Бушар ни разу не подала навылет, сделала три двойные ошибки, реализовав три брейк-пойнта из 12.

В сетке соревнований Соррибес-Тормо прошла бельгийку Гретье Миннен, швейцарку Леони Кюнг, австралийку Астру Шарму и чешку Мари Боузкову. Бушар на турнире победила американку Кэролайн Доулхайд, словенку Каю Юван, американку Кэти Макнелли и итальянку Элизабетту Коччаретто.

Ранее испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса стала победительницей турнира категории WTA 1000 в Дубае (ОАЭ). В финальном матче Мугуруса нанесла поражение представительнице Чехии Барборе Крейчиковой со счётом 7:6 (8:6), 6:3.

Гвадалахара. Финал
14 марта 2021, воскресенье. 04:10 МСК
Эжени Бушар
144
Канада
Эжени Бушар
Э. Бушар
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5  
6 		7  
         
Сара Соррибес-Тормо
71
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
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