Испанка Соррибес-Тормо одержала победу в финале турнира в Гвадалахаре

Испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо в финале турнира WTA в Гвадалахаре победила представительницу Канады Эжени Бушар со чётом 6:2, 7:5.
Соррибес-Тормо сделала один эйс, совершила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10. Бушар ни разу не подала навылет, сделала три двойные ошибки, реализовав три брейк-пойнта из 12.
В сетке соревнований Соррибес-Тормо прошла бельгийку Гретье Миннен, швейцарку Леони Кюнг, австралийку Астру Шарму и чешку Мари Боузкову. Бушар на турнире победила американку Кэролайн Доулхайд, словенку Каю Юван, американку Кэти Макнелли и итальянку Элизабетту Коччаретто.
Ранее испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса стала победительницей турнира категории WTA 1000 в Дубае (ОАЭ). В финальном матче Мугуруса нанесла поражение представительнице Чехии Барборе Крейчиковой со счётом 7:6 (8:6), 6:3.
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