Джумхура дисквалифицировали на турнире в Акапулько. Он сказал, что хочет убить судью

Представляющий Боснию и Герцеговину теннисист Дамир Джумхур был дисквалифицирован с матча квалификации турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика). Джумхур играл с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом. Встреча завершилась при счёте 6:5 в пользу Зандсхулпа.

При счёте 5:5 Джумхур проиграл свою подачу, по его мнению, из-за ошибки линейного судьи. Босниец начал спорить и получил предупреждение. На этом Дамир не остановился: он выбил мяч с корта, за что получил ещё одно предупреждение и штраф в одно очко. После этого Джумхур покинул корт.

Однако дисквалификацию босниец получил за угрозу судье. Свидетели конфликта сообщили, что Джумхур, находясь на корте, продолжил пререкаться с судьёй и сказал ему: «Я хочу убить тебя». Только после этого он покинул матч.