Вера Звонарёва вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Вера Звонарёва вышла во второй круг турнира категории WTA 500 в Санкт-Петербурге. В стартовом матче Звонарёва, получившая уайлд-кард от организаторов, нанесла поражение представительнице Австралии Арине Родионовой, начавшей соревнования в квалификации, со счётом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.

Звонарёва один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. Родионова подала один эйс, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала два брейка.

За выход в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Санкт-Петербурге Звонарёва сыграет с француженкой Фионой Ферро, посеянной под третьим номером.

В 2019 и 2020 годах победительницей соревнований становилась голландка Кики Бертенс.