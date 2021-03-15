Вера Звонарёва вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге
Российская теннисистка Вера Звонарёва вышла во второй круг турнира категории WTA 500 в Санкт-Петербурге. В стартовом матче Звонарёва, получившая уайлд-кард от организаторов, нанесла поражение представительнице Австралии Арине Родионовой, начавшей соревнования в квалификации, со счётом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.
Звонарёва один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. Родионова подала один эйс, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала два брейка.
За выход в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Санкт-Петербурге Звонарёва сыграет с француженкой Фионой Ферро, посеянной под третьим номером.
В 2019 и 2020 годах победительницей соревнований становилась голландка Кики Бертенс.
Санкт-Петербург. 1-й круг
15 марта 2021, понедельник. 17:10 МСК
172
Арина Родионова
А. Родионова
Окончен
0 : 2
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145
Вера Звонарёва
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