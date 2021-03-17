Дамир Джумхур: да, я хотел ударить судью. Но я не заявлял, что собираюсь кого-то убить

Боснийский теннисист Дамир Джумхур дал комментарий по поводу своей дисквалификации в матче турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика) с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.
«Честно говоря, даже не знаю, откуда пошла информация о моём намерении кого-то убить. Да, я действительно сказал супервайзеру, что хочу ударить судью после всего того, что он натворил. Супервайзер предположил, что таким образом я лишь ещё больше наврежу себе. Тогда я сказал, что мне всё равно. Я нервничал, но мне удалось собраться, и я покинул корт. Я не заявлял, что собираюсь кого-то убить. Не знаю, откуда это вообще взялось, тем более что есть видеозапись того, что было на площадке.
Я сказал судье, что подам на него в суд, потому что он напрямую повлиял на моё поражение. И за это я получил предупреждение. Не знаю, как такое возможно. Потом я произнёс ещё что-то, не могу вспомнить, что именно. Судья сказал, что «этого достаточно». Я ответил, что этого недостаточно и что я решу, когда будет достаточно. Затем я получил второе предупреждение», — приводит слова Джумхура Tennis Majors.
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