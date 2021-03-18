Впервые с 2005 года не менее 6 россиянок сыграют в четвертьфинале турнира WTA

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян, получившая уайлд-кард от организаторов турнира в Санкт-Петербурге, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Чехии Катержину Синякову со счётом в двух сетах 6:4, 6:4. По итогам этого матча стало понятно, что в четвертьфинале сыграют как минимум 6 россиянок.

Ранее победы во втором круге одержали Екатерина Александрова, Вера Звонарёва и Светлана Кузнецова. Ещё в двух парах второго раунда россиянки сыграют друг с другом: Анастасия Гасанова — Анастасия Павлюченкова и Камилла Рахимова — Вероника Кудерметова.

В последний раз сразу шесть россиянок играли в четвертьфинале турнира WTA на «Кубке Кремля» 2005 года, сообщает журналист Рави Убха в своём «твиттере». Это были Мария Шарапова, Анастасия Мыскина, Елена Лиховцева, Светлана Кузнецова, Динара Сафина и Елена Дементьева.

Седьмой российской участницей 1/4 финала может стать Дарья Касаткина. Её соперницей во втором круге является Александра Саснович из Беларуси.

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