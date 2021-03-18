Шаповалов: думаю, многие теннисисты откажутся от участия в турнирах из-за низких призовых

Представитель Канады Денис Шаповалов поделился мнением о снижении суммы призовых в теннисных турнирах. Призовой фонд снизился из-за непростой ситуации, вызванной коронавирусом.



«Я действительно полагаю, что многие игроки откажутся от участия в турнирах из-за низких призовых. Надеюсь, ATP или кто-то ещё сможет что-то сделать, чтобы увеличить призовой фонд, и он наконец стал таким же, каким и был прежде.



Да, у нас есть обязательства перед спонсорами, контракты. Это обязывают нас продолжать играть. Думаю, это определённо одна из причин, по которой многие теннисисты всё ещё выходят на корты, в противном случае, уверен, многие бы перестали играть.



Этот вопрос во многих других видах спорта уже неактуален. Там нашли способы, как сохранить хорошие призовые. Я уверен, что ATP может найти что-то более эффективное, что наконец решить эту проблему.



Признаюсь, мне непросто в последнее время. Я как-то пытаюсь с этим справляться. Но причина, по которой я всё-таки продолжаю играть, заключается в спонсорских контрактах», — приводит слова Шаповалова Yahoo Sports.

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