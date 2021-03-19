Яркое перевоплощение Элины Свитолиной, на которое отреагировал Монфис. Видео

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина выложила в своём «инстаграме» видео эффектного перевоплощения: тренировочные шорты и футболку она сменила на парадные юбку и каблуки под трек Майкла Джексона «Dangerous».
Смену образов можно оценить в «инстаграме» Элины Свитолиной.
Свитолина добавила к видео забавную подпись: «Клянусь, я пыталась почистить зеркало». На пост отреагировал её бывший возлюбленный – французский теннисист Гаэль Монфис, он написал в комментариях «LOL» (громко смеюсь. – Прим. «Laughing out loud»).
Свитолина и Монфис заявили о расставании в конце февраля 2021 года после двух лет отношений.
Ранее, 9 марта, украинка потерпела поражение от россиянки Светланы Кузнецовой во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ) в трёх сетах со счётом 6:2, 4:6, 1:6.
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