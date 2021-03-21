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Марион Бартоли планирует открыть теннисную академию в Дубае

Марион Бартоли планирует открыть теннисную академию в Дубае
Теннис / WTA 0

36-летняя бывшая французская теннисистка, чемпионка Уимблдона 2013 года Марион Бартоли планирует открыть теннисную академию в Дубае (ОАЭ).

«Моя цель заключается в том, чтобы местные теннисисты стали настоящими чемпионами и однажды сыграли на Уимблдоне или на каких-то других больших турнирах», — приводит слова Бартоли The National News.

Марион Бартоли завершила карьеру в возрасте 28 лет в августе 2013 года после выступления на турнире в Торонто. Вскоре после этого она поселилась в Дубае. В 2018 году после неоднократных попыток вернуться в теннис Бартоли начала тренерскую карьеру, поработав с Еленой Остапенко из Латвии.

Отметим, что Объединённые Арабские Эмираты поощряют приток капиталов в страну, стараясь сделать свою экономику привлекательнее для инвестиций из-за рубежа.

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