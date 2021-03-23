Людмила Самсонова отобралась на «Мастерс» в Майами, одержав победу в финале квалификации

Российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась в основную сетку турнира серии «Мастерс» в Майами (США) через квалификацию. В финальном матче отбора со счётом 6:2, 6:4 она обыграла другую представительницу России Варвару Грачёву.
Продолжительность встречи составила 1 час и 17 минут. Самсонова 5 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. Её соперница, занимающая 99-е место в рейтинге WTA, выполнила один эйс, 3 раза ошибалась на подаче и не получила ни одного шанса взять подачу соперницы.
Турнир в Майами пройдёт с 23 марта по 4 апреля. В 2021 году соревнования состоятся без единого представителя так называемой «Большой тройки»: швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича. Федерер и Надаль не успели полностью восстановиться, а Джокович в период ограничений из-за пандемии коронавируса решил провести время с семьёй.
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