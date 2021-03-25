Арина Соболенко: увиделись. Переглянулись. Появилась искра

Первая ракетка мира в парном разряде белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в пиджаке и джинсах.

«Увиделись. Переглянулись. Появилась искра», — подписала фото Соболенко.

Фото доступны в «инстаграме» Арины Соболенко

Соболенко посеяна под седьмым номером на турнире в Майами (США). Сегодня, 25 марта, в матче второго круга она сыграет с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой.

В феврале Арина и бельгийка Элисе Мертенс выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде. В финальном матче теннисистки, посеянные под вторым номером, обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову (3) в двух сетах со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут. Для Соболенко и Мертенс это второй титул на турнирах «Большого шлема» в парном разряде в карьере. В 2019 году они выиграли Открытый чемпионат США.

Арина Соболенко: фотограф меня, конечно, подвёл. Ну ничего, научим!