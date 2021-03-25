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Циципас: второе место Медведева в рейтинге вселяет уверенность и в других

Циципас: второе место Медведева в рейтинге вселяет уверенность и в других
Теннис / ATP 0
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Пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас заявил, что второе место россиянина Даниила Медведева в рейтинге АТР – сигнал другим теннисистам, что и они могут подняться в топ-3.

«Место Медведева в рейтинге очень вдохновляет. Думаю, что это важно для игры. У нас были одни и те же игроки, которые, скажем так, доминировали и имели отрыв в рейтинге в течение многих-многих лет. Так что здорово, что Даниил этого добился. Я думаю, это вселяет в нас уверенность в том, что мы можем сделать что-то подобное и добиться чего-то столь же значительного, как он сам.

Мне определённо есть на что обратить внимание, и я с нетерпением жду того дня, когда у меня будут такие же результаты, как у него. Я буду работать над этим и сделаю это для себя», — приводит слова Циципаса ATP Tennis TV.

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