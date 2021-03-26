Симона Халеп — о матче с Гарсией: моё внимание сосредоточилось на боли

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала выход в третий круг турнира в Майами. Во втором раунде она победила француженку Каролин Гарсию со счётом в трех сетах 3:6, 6:4, 6:0.

«У меня возникли трудности с подачей из-за плеча. Моё внимание сосредоточилось на боли. Но по ходу матча я смогла расслабиться и не думать о результате. Я расслабила руку, всё тело, и мне удалось заставить соперницу больше двигаться на корте. После этого я ощутила уверенность, что могу вернуться в игру.

Когда я прибыла сюда, то боли не чувствовала. Всё было хорошо. Но после тренировок с другими игроками я её почувствовала. Теперь стало хуже. Но я ощущаю боль, только когда подаю. Я постараюсь восстановиться, посмотрим, как всё будет в ближайшие дни», — цитирует Халеп Tennis Head.

Симона Халеп: после прививки от COVID-19 чувствую себя спокойнее