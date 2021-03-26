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Судья не разрешил болбою держать зонтик над Коккинакисом. Австралиец отреагировал

Судья не разрешил болбою держать зонтик над Коккинакисом. Австралиец отреагировал
Теннис / ATP 0

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис выразил недовольство антикоронавирусными правилами на турнире в Майами (США). Его матч первого круга с японцем Синтаро Мочизуки проходил в очень жаркую погоду, а зонтик, установленный над креслом Танаси, не закрывал его от солнца.

Австралиец попросил судью разрешить болбою держать зонтик над ним, но получил отказ. По новым правилам, игроки сами должны держать зонтик во время паузы между геймами. Коккинакис был недоволен правилом и назвал его «самым глупым», сообщает FOX Sports Australia.

«Мы же трогаем одни и те же мячи. К тому же они держали зонтик в квалификации. Ну ладно», — добавил Коккинакис.

В итоге Танаси одержал победу со счётом в двух сетах 6:3, 6:3 и во втором раунде встретится с венгром Мартоном Фучовичем.

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