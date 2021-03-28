Аслан Карацев с победы стартовал на «Мастерсе» в Майами

Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу в своём стартовом матче на турнире серии «Мастерс» в Майами. Получивший 17-й номер посева Карацев пропускал первый круг, а в поединке второго раунда соревнований нанёс поражение представителю Казахстана Михаилу Кукушкину со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.

Карацев подал три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. Кукушкин один раз подал навылет, один раз ошибся на подаче и взял две подачи соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Аслан Карацев – Михаил Кукушкин на «Мастерсе» в Майами.

За вход в 1/8 финала Карацев сыграет с победителем матча между американцем Себастьяном Кордой и десятой ракеткой турнира итальянцем Фабио Фоньини.