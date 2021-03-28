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Аслан Карацев с победы стартовал на «Мастерсе» в Майами

Аслан Карацев с победы стартовал на «Мастерсе» в Майами
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу в своём стартовом матче на турнире серии «Мастерс» в Майами. Получивший 17-й номер посева Карацев пропускал первый круг, а в поединке второго раунда соревнований нанёс поражение представителю Казахстана Михаилу Кукушкину со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.

Карацев подал три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. Кукушкин один раз подал навылет, один раз ошибся на подаче и взял две подачи соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Аслан Карацев – Михаил Кукушкин на «Мастерсе» в Майами.

За вход в 1/8 финала Карацев сыграет с победителем матча между американцем Себастьяном Кордой и десятой ракеткой турнира итальянцем Фабио Фоньини.

Майами (м). 2-й круг
27 марта 2021, суббота. 21:30 МСК
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Михаил Кукушкин
Казахстан
Михаил Кукушкин
М. Кукушкин
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Россиянин Аслан Карацев успешно дебютировал на турнире серии «Мастерс». В Майами он уже пробился в третий круг.
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