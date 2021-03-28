Аслан Карацев с победы стартовал на «Мастерсе» в Майами

Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу в своём стартовом матче на турнире серии «Мастерс» в Майами. Получивший 17-й номер посева Карацев пропускал первый круг, а в поединке второго раунда соревнований нанёс поражение представителю Казахстана Михаилу Кукушкину со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.
Карацев подал три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. Кукушкин один раз подал навылет, один раз ошибся на подаче и взял две подачи соперника.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Аслан Карацев – Михаил Кукушкин на «Мастерсе» в Майами.
За вход в 1/8 финала Карацев сыграет с победителем матча между американцем Себастьяном Кордой и десятой ракеткой турнира итальянцем Фабио Фоньини.
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
- 28 марта 2021
-
00:32
-
00:23
-
00:10
- 27 марта 2021
-
21:36
-
18:51
-
15:53
-
14:50
-
14:00
-
12:25
-
11:10
-
10:40
-
09:45
-
09:18
-
02:20
-
02:02
- 26 марта 2021
-
23:42
-
23:12
-
22:19
-
22:03
-
21:16
-
20:30
-
20:10
-
19:02
-
18:24
-
16:31
-
15:24
-
14:19
-
13:24
-
12:13
-
11:16
-
10:22
-
09:18
-
06:50
-
00:55
-
00:33