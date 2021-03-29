Федерер: мне нужно полчаса, чтобы оправиться от поражения. Час — если это финал Уимблдона

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер признался, что поклонники до сих пор спрашивают его о финале Уимблдона в 2019 году, где он со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:7 (4:7), 6:4, 12:13 (3:7) проиграл сербу Новаку Джоковичу. Федерер не реализовал двойной матчбол в пятой партии, когда подавал на матч.

«Фанаты неделями писали мне об этом поражении в Интернете. И даже сейчас такое случается. О чём они вообще думают? Хотя их, конечно, можно понять.

Самое главное — не придавать слишком большого эмоционального значения поражениям. Ни в коем случае не судить себя. Просто проанализировать и понять — в одиночку или с кем-то. Некоторые днями и ночами думают о допущенных ошибках. Я такие вещи анализирую очень быстро. Это помогает мне двигаться дальше.

Когда я был молод, я не то чтобы злился, когда проигрывал, я очень грустил, не мог ясно мыслить. Теперь мне нужно всего полчаса, чтобы оправиться от поражения, может быть, час, если это финал Уимблдона», — приводит слова швейцарца Tennis Head.

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