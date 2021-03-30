Агасси: пусть Big 3 сыграют по 100 раз на всех покрытиях, тогда я скажу вам, кто сильнее

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Андре Агасси предложил идею, как раз и навсегда разрешить споры о том, кто сильнейший теннисист в «Большой тройке»: швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль или серб Новак Джокович.

«Ответить на вопрос, кто из них сильнее, всё ещё проблематично, потому что их карьеры продолжаются. Им ещё многое предстоит решить между собой.

Мы имеем лучшие результаты на быстрых травяных кортах у Федерера, у Надаля результаты лучше на грунтовых покрытиях, а у Джоковича – на харде.

У меня есть решение! Включите их троих в турнир, где представлены все покрытия, пусть они сыграют друг с другом по 100 раз, тогда я дам вам ответ!» — приводит слова Агасси Daily Express.

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