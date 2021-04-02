Вакцинированные игроки получат преференции на «Мастерсе» в Монте-Карло
Организаторы «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) объявили, что облегчат правила нахождения в «пузыре» для тех теннисистов, которые привились от коронавируса. Об этом сообщает The Telegraph.
Организаторы рассказали, что в ожидании результата первого теста на COVID-19 привитые игроки смогут покидать отель. Также вакцинированные участники турнира, которые находились в близком контакте с инфицированным, не будут изолированы.
Ранее некоторые теннисисты подвергали критике руководство ATP за жёсткие правила нахождения в «пузыре». В их числе были: француз Бенуа Пэр, канадец Денис Шаповалов и немец Александр Зверев.
Турнир в Монте-Карло пройдёт с 11 по 18 апреля 2021 года. Его действующим победителем является итальянец Фабио Фоньини.
Андрей Рублёв: прививки от COVID-19 не дают никаких привилегий
Зверев: позор, для ATP мнение игроков не в приоритете, они больше думают об организаторах
Шаповалов: Пэр не виноват, что заразился коронавирусом, скорее это вина организаторов
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