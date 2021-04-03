Янник Синнер рассказал, как тяжёлый труд родителей повлиял на его мышление

19-летний итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос о том, откуда в нём столько трудолюбия в столь раннем возрасте.

«У меня это от родителей, они каждый день трудятся на обычной работе. Они знают, что такое упорный труд. Они привили мне такое мышление: день за днём делать всё от тебя возможное и не терять энергию по ходу дела», — приводит слова 31-й ракетки мира из Италии официальный сайт ATP.

Отец Синнера – Йоханн является шеф-поваром, а его мать Сиглинде работает официанткой в том же ресторане.

Напомним, в финале турнира серии «Мастерс» в Майами (США) Синнер сыграет с польским теннисистом Хубертом Хуркачем, который в полуфинальном поединке обыграл россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:3, 6:4.

Синнер повторил достижение Агасси, Надаля и Джоковича, пробившись в финал турнира в Майами