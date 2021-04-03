Янник Синнер рассказал, как тяжёлый труд родителей повлиял на его мышление
19-летний итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос о том, откуда в нём столько трудолюбия в столь раннем возрасте.
«У меня это от родителей, они каждый день трудятся на обычной работе. Они знают, что такое упорный труд. Они привили мне такое мышление: день за днём делать всё от тебя возможное и не терять энергию по ходу дела», — приводит слова 31-й ракетки мира из Италии официальный сайт ATP.
Отец Синнера – Йоханн является шеф-поваром, а его мать Сиглинде работает официанткой в том же ресторане.
Напомним, в финале турнира серии «Мастерс» в Майами (США) Синнер сыграет с польским теннисистом Хубертом Хуркачем, который в полуфинальном поединке обыграл россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:3, 6:4.
Синнер повторил достижение Агасси, Надаля и Джоковича, пробившись в финал турнира в Майами
Янник Синнер рассказал о теннисистах, за игрой которых он любил следить в детстве
Рекомендуем вам
- 3 апреля 2021
-
19:30
-
18:57
-
18:00
-
17:28
-
17:07
-
16:46
-
16:13
-
15:58
-
15:16
-
15:07
-
14:09
-
12:44
-
11:11
-
10:45
-
09:54
-
04:20
-
03:38
- 2 апреля 2021
-
23:58
-
23:34
-
22:56
-
21:48
-
21:12
-
20:36
-
19:32
-
18:56
-
17:47
-
16:31
-
13:35
-
13:13
-
13:11
-
12:10
-
12:00
-
10:02
-
08:56
-
08:43
Партнерский контент
Рекомендуем вам