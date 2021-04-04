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Анна Калинская узнала соперницу на старте турнира в Боготе

Анна Калинская узнала соперницу на старте турнира в Боготе
Теннис / WTA 0

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия), который пройдёт с 5 по 11 апреля.

В соревнованиях примет участие одна представительница России, Анна Калинская. В первом круге она сыграет со словенской теннисисткой, 97-й ракеткой мира Тамарой Зиданшек.

Датчанка Клара Таусон, представительница Румынии Михаэла Бузэрнеску, швейцарка Стефани Фёгель, австралийка Астра Шарма, Кристина Букшэ (Испания), а также получившая уайлд-кард колумбийская теннисистка Джессика Плазас сыграют с квалифаерами.

Китаянка Чжэн Сайсай за выход в следующий раунд поборется с американкой Юсью Арконадой, испанка Сара Соррибес-Тормо — с итальнкой Сарой Эррани, а Аранча Рус из Нидерландов за право выйти во второй круг соревнований сыграет румынкой с Ириной Барой.

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