Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Сын Бьорна Борга потерпел разгромное поражение от Донского в дебютном матче ATP

Сын Бьорна Борга потерпел разгромное поражение от Донского в дебютном матче ATP
Теннис / ATP 0

Сын экс первой ракетки мира, 11-кратного победителя турниров «Большого шлема» шведа Бьорна Борга 17-летний Лео сегодня, 4 апреля, дебютировал в туре ATP.

В квалификации турнира категории ATP-250 в Марбелье (Испания) Лео уступил российскому теннисисту Евгению Донскому со счётом в двух сетах 1:6, 0:6. На счету Донского — 6 эйсов и 3 двойные ошибки. Младший Борг ни разу не подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. Встреча продлилась 51 минуту.

Интересно, что Лео Борг начал международную карьеру также со встречи с Евгением Донским. А его титулованный отец завершил свою карьеру в 1992 году поражением в трёх сетах от представителя России Александра Волкова на Кубке Кремля.

Бьорн Борг. 6:0 в пользу великого реформатора
Теннисист, навсегда переменивший игру. 6 июня 60-летний юбилей празднует легендарный Бьорн Борг.
Противостояния на века. Борг – Макинрой
Мы начинаем серию статей о великих теннисных противостояниях прошлого. В первом материале речь пойдёт о противоборстве Борга с Макинроем.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021