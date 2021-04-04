Сын Бьорна Борга потерпел разгромное поражение от Донского в дебютном матче ATP
Сын экс первой ракетки мира, 11-кратного победителя турниров «Большого шлема» шведа Бьорна Борга 17-летний Лео сегодня, 4 апреля, дебютировал в туре ATP.
В квалификации турнира категории ATP-250 в Марбелье (Испания) Лео уступил российскому теннисисту Евгению Донскому со счётом в двух сетах 1:6, 0:6. На счету Донского — 6 эйсов и 3 двойные ошибки. Младший Борг ни разу не подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. Встреча продлилась 51 минуту.
Интересно, что Лео Борг начал международную карьеру также со встречи с Евгением Донским. А его титулованный отец завершил свою карьеру в 1992 году поражением в трёх сетах от представителя России Александра Волкова на Кубке Кремля.
Бьорн Борг. 6:0 в пользу великого реформатора
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Противостояния на века. Борг – Макинрой
Мы начинаем серию статей о великих теннисных противостояниях прошлого. В первом материале речь пойдёт о противоборстве Борга с Макинроем.
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