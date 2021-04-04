Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Энди Роддик: вакцинация игроков тура – логичный шаг, не вижу в нём недостатков

Энди Роддик: вакцинация игроков тура – логичный шаг, не вижу в нём недостатков
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Экс первая ракетка мира из США Энди Роддик рассказал, что не видит поводов для беспокойства по поводу вакцинирования теннисистов. Ранее некоторые игроки тура и их представители скептически высказывались по поводу прививок от коронавируса.

«Это вполне логичный следующий шаг. Основываясь на показателях эффективности в мире, вакцинация игроков несёт в себе меньше риска, нежели постоянное тестирование, которое может принести как отрицательные, так и положительные результаты.

Поэтому этот шаг кажется мне справедливым. Если бы я был действующим игроком и находился в раздевалке, я бы хотел знать, кто из моих коллег привит. Я бы чувствовал себя в безопасности рядом с этими людьми.

Также я уверен, что на турнирах по-прежнему будут требовать ношение масок. Так что я вообще не вижу в этом никаких недостатков», — приводит слова Роддика Tennis Head.

Андрей Рублёв: прививки от COVID-19 не дают никаких привилегий
Пэт Кэш: меня шокировал безальтернативный призыв WTA к вакцинации
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021