Энди Роддик: вакцинация игроков тура – логичный шаг, не вижу в нём недостатков

Экс первая ракетка мира из США Энди Роддик рассказал, что не видит поводов для беспокойства по поводу вакцинирования теннисистов. Ранее некоторые игроки тура и их представители скептически высказывались по поводу прививок от коронавируса.
«Это вполне логичный следующий шаг. Основываясь на показателях эффективности в мире, вакцинация игроков несёт в себе меньше риска, нежели постоянное тестирование, которое может принести как отрицательные, так и положительные результаты.
Поэтому этот шаг кажется мне справедливым. Если бы я был действующим игроком и находился в раздевалке, я бы хотел знать, кто из моих коллег привит. Я бы чувствовал себя в безопасности рядом с этими людьми.
Также я уверен, что на турнирах по-прежнему будут требовать ношение масок. Так что я вообще не вижу в этом никаких недостатков», — приводит слова Роддика Tennis Head.
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