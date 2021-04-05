Андрееску обратилась к фанатам после снятия с финала турнира в Майами из-за травмы

Шестая ракетка мира канадская теннисистка Бьянка Андрееску обратилась к поклонникам после неудачи в финале турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
Напомним, Андрееску снялась с решающего поединка с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти при счёте 3:6, 0:4 (в пользу Эшли) из-за обострившейся травмы голеностопа.
20-летняя канадка оставила послание в своём «инстаграме» через «сториз».
«Спасибо всем за поддержку и добрые пожелания, вы – лучшие болельщики в мире. С облегчением могу сказать, что серьёзных повреждений у меня нет. После отдыха и подготовки я быстро вернусь на корт. Это, к сожалению, означает, что я не смогу выступить на Кубке Билли Джин Кинг. Мне нравится играть за Канаду, поэтому такое решение далось нелегко. Но я хочу подойти во всеоружии к оставшейся части сезона», — написала Андрееску.
Стыковые матчи на Кубке Билли Джин Кинг (Кубок Федерации) за попадание в Мировую группу пройдут 16 и 17 апреля. Сборная Канады сыграет с командой Сербии.
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