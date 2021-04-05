Евгений Донской выбыл из турнира в Марбелье на стадии квалификации

Российский теннисист Евгений Донской не сумел пробиться в основную сетку турнира категории ATP-250 в Марбелье (Испания). В финале квалификации он в двух сетах уступил испанцу Бернабе Сапата-Миральесу со счётом 1:6, 4:6.

Встреча продлилась 1 час и 20 минут. Донской 2 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9.

Напомним, в первой стадии квалификации россиянину удалось со счётом 6:1, 6:0 обыграть сына легендарного шведа Бьорна Борга — 17-летнего Лео.

Турнир в Марбелье продлится до 11 апреля, его призовой фонд составил € 255 500.

Ранее ещё один россиянин Андрей Рублёв снялся с соревнований в Марбелье перед жеребьёвкой. Таким образом, если Донской не попадёт в основу как лаки-лузер, то турнир пройдёт без российских теннисистов.

Андрей Рублёв снялся с турнира ATP-250 в Марбелье перед жеребьёвкой