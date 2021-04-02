Андрей Рублёв снялся с турнира ATP-250 в Марбелье перед жеребьёвкой

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв снялся с турнира категории ATP-250 в Марбелье (Испания), который пройдёт с 5 по 11 апреля. Об этом сообщает в своём «твиттере» Entry List Updates.

Жеребьёвка турнира в Марбелье запланирована на завтра, 3 апреля. Соревнования в Испании предшествуют «Мастерсу» в Монте-Карло (Монако), на который заявился Рублёв. Возможно, отказ россиянина обусловлен необходимой паузой для восстановления к грядущему «Мастерсу».

Сегодня ночью Рублёв (4) поборется с представителем Польши Хубертом Хуркачом за выход в финал «Мастерса» в Майами (США). Встреча запланирована на 2:00 по мск. Ранее Рублёв в двух сетах обыграл американца Себастьяна Корду, а Хуркач выбил из турнира второго сеяного грека Стефаноса Циципаса.

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