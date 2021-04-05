Варвара Грачёва выбыла из турнира в Чарльстоне после первого матча

Российская теннисистка Варвара Грачёва проиграла на старте теннисного турнира в Чарльстоне (США).

В первом круге турнира её соперницей стала представительница Испании Паула Бадоса. Для победы ей потребовалось три сета. Встреча закончилась со счётом 6:3, 5:7, 1:6 в пользу испанки.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 26 минут.

Грачёва совершила три двойные ошибки и реализовала 4 из 16 брейк-пойнтов. Бадоса совершила 9 двойных ошибок и реализовала 6 из 16 брейк-пойнтов.

В следующей стадии (2-й круг) Паула Бадоса сыграет против Белинды Бенчич из Швейцарии.

Призовой фонд турнира превышает 565 тысяч долларов.

Предыдущим победителем турнира стала Мэдисон Кис из США, обыграв датчанку Каролину Возняцки со счётом 7:6, 6:3.