Юлия Путинцева с победы стартовала на турнире в Чарльстоне

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева с победы стартовала на турнире в Чарльстоне. В первом круге ей удалось обыграть 149-ю ракетку мира, британку Хэрриет Дарт со счётом 7:6 (10:8), 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 3 минуты. За это время Путинцева совершила 3 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Дарт 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

Во втором круге Путинцева сыграет с соотечественницей Зариной Дияс, которая в своём матче первого круга обыграла россиянку Наталью Вихлянцеву.

Турнир в Чарльстоне проходит с 5 по 11 апреля. Призовой фонд турнира составляет $ 565 тыс. Действующим победителем соревнований является представительница США Мэдисон Кис, которая в финальном матче 2019 года обыграла датчанку Каролину Возняцки. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.