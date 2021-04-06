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Юлия Путинцева с победы стартовала на турнире в Чарльстоне

Юлия Путинцева с победы стартовала на турнире в Чарльстоне
Теннис / WTA 0
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева с победы стартовала на турнире в Чарльстоне. В первом круге ей удалось обыграть 149-ю ракетку мира, британку Хэрриет Дарт со счётом 7:6 (10:8), 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 3 минуты. За это время Путинцева совершила 3 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Дарт 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

Во втором круге Путинцева сыграет с соотечественницей Зариной Дияс, которая в своём матче первого круга обыграла россиянку Наталью Вихлянцеву.

Турнир в Чарльстоне проходит с 5 по 11 апреля. Призовой фонд турнира составляет $ 565 тыс. Действующим победителем соревнований является представительница США Мэдисон Кис, которая в финальном матче 2019 года обыграла датчанку Каролину Возняцки. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

Чарльстон-1. 1-й круг
05 апреля 2021, понедельник. 23:25 МСК
Хэрриет Дарт
149
Великобритания
Хэрриет Дарт
Х. Дарт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 8 		4  
7 10 		6  
         
Юлия Путинцева
31
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
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