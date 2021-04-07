Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Квитова прошла в третий круг турнира в Чарльстоне, не без труда одолев 187-ю ракетку мира

Чешская теннисистка Петра Квитова пробилась в третий круг турнира в Чарльстоне (США). В матче второго круга Петра со счётом 7:6 (7:4), 6:2 победила австралийку Сторм Сэндерс.

Встреча продолжалась 1 час и 28 минут. Квитова 6 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. Сэндерс, занимающая 187-е место в рейтинге WTA, подала 3 эйса, 3 раза ошибалась на подаче и не уличила ни одной возможности взять подучу соперницы.

Следующий поединок Квитова проведёт с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада) — Данка Ковинич (Черногория).



Напомним, призовой фонд турнира в Чарльстоне превышает 565 тысяч долларов. Предыдущей победительницей соревнований стала представительница США Мэдисон Кис – в решающем матче она обыграла датскую теннисистку Каролину Возняцки со счётом 7:6, 6:3.