Квитова прошла в третий круг турнира в Чарльстоне, не без труда одолев 187-ю ракетку мира

Чешская теннисистка Петра Квитова пробилась в третий круг турнира в Чарльстоне (США). В матче второго круга Петра со счётом 7:6 (7:4), 6:2 победила австралийку Сторм Сэндерс.
Встреча продолжалась 1 час и 28 минут. Квитова 6 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. Сэндерс, занимающая 187-е место в рейтинге WTA, подала 3 эйса, 3 раза ошибалась на подаче и не уличила ни одной возможности взять подучу соперницы.
Следующий поединок Квитова проведёт с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада) — Данка Ковинич (Черногория).
Напомним, призовой фонд турнира в Чарльстоне превышает 565 тысяч долларов. Предыдущей победительницей соревнований стала представительница США Мэдисон Кис – в решающем матче она обыграла датскую теннисистку Каролину Возняцки со счётом 7:6, 6:3.
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
- 7 апреля 2021
-
00:01
- 6 апреля 2021
-
23:28
-
22:42
-
21:27
-
20:43
-
20:25
-
20:10
-
19:51
-
19:40
-
18:51
-
18:30
-
18:13
-
17:35
-
17:20
-
14:39
-
14:16
-
13:24
-
13:09
-
12:06
-
11:08
-
10:45
-
09:56
-
09:35
-
09:01
-
04:01
-
00:02
- 5 апреля 2021
-
23:44
-
20:21
-
16:32
-
15:07
-
13:49
-
13:06
-
11:53
-
11:25
-
10:45