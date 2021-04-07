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Квитова прошла в третий круг турнира в Чарльстоне, не без труда одолев 187-ю ракетку мира

Квитова прошла в третий круг турнира в Чарльстоне, не без труда одолев 187-ю ракетку мира
Теннис / WTA 0
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Чешская теннисистка Петра Квитова пробилась в третий круг турнира в Чарльстоне (США). В матче второго круга Петра со счётом 7:6 (7:4), 6:2 победила австралийку Сторм Сэндерс.

Встреча продолжалась 1 час и 28 минут. Квитова 6 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. Сэндерс, занимающая 187-е место в рейтинге WTA, подала 3 эйса, 3 раза ошибалась на подаче и не уличила ни одной возможности взять подучу соперницы.

Следующий поединок Квитова проведёт с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада) — Данка Ковинич (Черногория).

Напомним, призовой фонд турнира в Чарльстоне превышает 565 тысяч долларов. Предыдущей победительницей соревнований стала представительница США Мэдисон Кис – в решающем матче она обыграла датскую теннисистку Каролину Возняцки со счётом 7:6, 6:3.

Чарльстон-1. 2-й круг
06 апреля 2021, вторник. 22:25 МСК
Сторм Сэндерс
187
Австралия
Сторм Сэндерс
С. Сэндерс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		2  
7 7 		6  
         
Петра Квитова
11
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
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