Судья допустил ошибку в счёте на встрече Шарма — Гатто-Монтиконе на турнире в Боготе

В первом круге турнира в Боготе в матче между австралийкой Астрой Шармой и итальянкой Джулией Гатто-Монтиконе судья на вышке запутался в счёте и отдал итальянке гейм, в котором она проигрывала в счёте.
В третьей партии при счёте 1:1 в гейме на подаче Гатто-Монтиконе было 0:30. После удара итальянки линейными был зафиксирован аут. Однако судья спустился с вышки и по отметке увидел, что мяч попал в корт. Очко было решено переиграть, но на табло в трансляции у Шармы значился тройной брейк-пойнт.
Шарма приняла подачу в сетку, но судья объявил 40:15 в пользу Гатто-Монтиконе вместо счёта 15:30. После этого итальянка допустила ошибку, и судья объявил счёт 40:30 вместо 15:40. Затем ошиблась уже Шарма, и судья отдал гейм итальянке. Только после этого Шарма заметила ошибку.
Она решила выяснять, что произошло, но не смогла точно воспроизвести течение игры. После этого она не выиграла ни одного гейма – третий сет завершился 6:1 в пользу Гатто-Монтиконе.
В итоге встреча закончилась победой итальянки со счётом 6:4, 5:7, 1:6.
После встречи Шарма написала в своём "твиттере": «Это было возмутительно… Мне сказали, что судья не уверен в счёте, но так как я не смогла рассказать ему, как выиграла очки, я не могла и дальше задерживать матч, споря с ним.
Супервайзер WTA сказал, что я должна усвоить этот урок и в будущем больше сосредотачиваться на счёте, а не на своей игре".
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