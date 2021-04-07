Эллен Перес — об ошибке судьи в Боготе: как вам не стыдно! Защищать такое отвратительно

Австралийская теннисистка Эллен Перес поддержала соотечественницу Астру Шарму, отреагировав на инцидент, случившийся в матче первого круга турнира в Боготе.

На встрече между австралийкой Астрой Шармой и итальянкой Джулией Гатто-Монтиконе судья на вышке запутался в счёте и отдал итальянке гейм, в котором она проигрывала. Шарма заподозрила ошибку и предприняла попытку разобраться в счёте, но не смогла рассказать судье, как выиграла очки. Поэтому матч было решено продолжить с принятым ранее счётом.

«На самом деле нет никакого оправдания этой нелепой ошибке судьи, и для супервайзера защищать это и обвинять игрока в том, что он не сосредоточился на счёте, отвратительно. Как вам не стыдно! Так надоело, что судьи являются фактором, влияющим на исход матчей», — написала в своём "твиттере" Эллен Перес.