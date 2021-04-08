Кузнецова: почему теннисисты с первых тренировок выкладывают только ноги на фоне грунта?

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась кусочком первых тренировок на грунтовом корте. Видео с тренировки она опубликовала в своём «инстаграме».
Пост доступен в "инстаграме" Светланы Кузнецовой.
«Как вы думаете, почему все теннисисты в первые дни подготовки на грунте выкладывают только ноги на фоне грунта ?) P.S: я не исключение», — задала вопрос своим подписчикам Кузнецова.
Светлана готовится к турниру серии WTA-1000, который пройдёт в Мадриде в период с 27 апреля по 9 мая.
Помимо Светланы Кузнецовой Россия на турнире будет представлена Дарьей Касаткиной, Анастасией Павлюченковой, а также Вероникой Кудерметовой. Действующей победительницей турнира в Мадриде является представительница Нидерландов Кики Бертенс, которая в финальном матче победила румынку Симону Халеп со счётом в двух сетах 6:4, 6:4.
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