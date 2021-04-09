Осака: представьте, если бы люди любили азиатов так же, как аниме, моти, суши или матчу

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака обратилась к людям, расистки настроенным по отношению к азиатской нации, указав на абсурдность их поведения.
«Если бы люди любили азиатов так же сильно, как они любят пузырьковый чай, аниме, моти (рисовое пирожное – прим. Чемпионата), суши, матчу и так далее… Представьте себе, вы наживаетесь или наслаждаетесь вещами, происходящими из этой культуры, а затем атакуете или умаляете достоинства этнической группы, которая их создала», — написала Осака в своём «твиттере».
Напомним, в ходе победного для себя US Open-2020 Наоми обратила внимание общественности на проблему расизма: она выходила на корт в масках с именами афроамериканцев, которые были убиты полицейскими.
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