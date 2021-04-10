«Одно из моих любимых мест». Надаль показал фото с тренировки в Монте-Карло

Испанский теннисист Рафаэль Надаль на своей официальной странице в «Инстаграме» разместил фото с тренировочного занятия в Монте-Карло (Монако).



«Одно из моих любимых мест», — подписал фото Надаль.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Надаля в «Инстаграме».

Надаль — 20-кратный победитель турниров «Большого шлема». Испанец 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Рафаэль является также обладателем карьерного «Золотого шлема».



«Мастерс» в Монте-Карло пройдёт с 11 по 18 апреля. Его действующим победителем является итальянец Фабио Фоньини. Сообщалось, что организаторы «Мастерса» облегчат правила нахождения в «пузыре» для тех теннисистов, которые привились от коронавируса.

Ранее состоялась жеребьёвка турнира.