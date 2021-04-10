Брат Джоковича — об инциденте на US Open-2020: реакция той женщины была преувеличенной

Джордже Джокович, брат сербского теннисиста Новака Джоковича, поделился мнением об инциденте, который произошёл с братом на Открытом чемпионате США в 2020 году.

Напомним, в матче четвёртого круга Джокович был дисквалифицирован за агрессивное поведение. Такое наказание последовало после того, как он отбросил мяч в сторону арбитра и попал в женщину-лайнсмена, которая после удара не сумела удержаться на ногах.

«Новак «сломался» при счёте 5:5 в первом сете. Я встал, чтобы сходить в туалет, и вдруг слышу, как комментатор говорит: «О, нет». Я сразу возвращаюсь и вижу в телевизоре женщину на земле и обезумевшее лицо Новака.

Я смотрел тот матч с другом, которому сразу сказал: «Ясно, он будет дисквалифицирован». Это было неизбежно. И я не могу назвать это решение несправедливым, таковы правила тенниса.

С другой стороны, если бы пострадавшая женщина не упала на корт, Новак бы избежал дисквалификации. Да, я предвзят, но чувствую, что её реакция была немного преувеличенной.

Это был не первый случай, когда Новак бил мячи по всему корту. Мы часто об этом говорили, годами умоляли его так больше не делать. Ведь это происходило и раньше: он мог случайно в кого-то попасть. Но опять же, вы не всегда можете держать свои эмоции под контролем. Думаю, Федерер — единственный, кто на такое способен, он спокойный и уравновешенный игрок. Даже у Надаля бывают эмоциональные всплески», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

Джокович чуть не убил судью! Его с позором дисквалифицировали с US Open Новак Джокович неудачно отбросил мяч после проигранного гейма и попал линейному судье в горло. Это дисквалификация! Однозначно.