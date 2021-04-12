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Карен Хачанов поднялся на одну строчку в рейтинге ATP

Карен Хачанов поднялся на одну строчку в рейтинге ATP
Теннис / ATP 0

В обновлённом рейтинге ATP от 12 апреля российский теннисист Карен Хачанов поднялся на 23-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, занимает вторую строчку.

Рейтинг АТР. 12 апреля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 963.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 030.
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9670.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8660.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7040.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 6125.
7 (7). Роджер Федерер (Швейцария) — 5875.
8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 5400.
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3720.
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3453.
...
23 (24). Карен Хачанов (Россия) — 2280...
29 (28). Аслан Карацев (Россия) — 1918.

В 10 очках от лидера! Медведев и ещё 4 игрока бросают вызов Джоковичу в чемпионской гонке
По итогам «Мастерса» в Монте-Карло Новак Джокович может потерять первое место в списке лучших теннисистов сезона.
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