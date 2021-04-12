Джокович – о словах Медведева: да, на грунте ты пачкаешься, но это необходимо для успеха

Первая ракетка мира серб Новак Джокович отреагировал на слова россиянина Даниила Медведева о том, что на грунте приходится играть грязным.

«Да, ты действительно пачкаешься. Но это необходимо для того, чтобы добиться успеха на данном покрытии», — приводит слова Джоковича сайт ATP.

Также серб рассказал о других особенностях игры на грунте и своей готовности к «Мастерсу» в Монте-Карло (Монако).

«В Монте-Карло я чувствую себя прекрасно, я в хорошей физической форме, довольно много тренировался на грунте.

Это покрытие требует стратегического мышления и тактических адаптаций. Иногда отскок мяча бывает непредсказуемым. Если корт не в идеальном состоянии – а это нормально, ведь на него влияют дождь, ветер и другие факторы, – то психологически бывает очень тяжело. Я бы сказал, что на грунте нужно больше пахать, чем на других покрытиях – психологически и физически.

Иногда игра раздражает, потому что тебе кажется, что ты не можешь сделать эйс, заработать лёгкое очко подачей, как бывает на других покрытиях. Например, я на быстрых кортах обычно атакую с приёма, но на грунте добавляю вариации, иногда отхожу поглубже, пробиваю подлиннее с сильным вращением, пытаюсь завести розыгрыш», — отметил Джокович.

Медведев: грунт мне ничем не импонирует — плохой отскок, и после матча ты весь грязный