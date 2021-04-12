Андрей Рублёв: если честно, не знаю, почему я стал так стабилен

Восьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв рассказал, в чём секрет его стабильности по ходу сезона.
В чемпионской гонке ATP Рублёв занимает третью позицию, уступая лишь соотечественнику Даниилу Медведеву и сербу Новаку Джоковичу.
«Я стабильно играю каждую неделю, так что положительных моментов много. И, по-моему, лучше играть стабильно, чем на одном турнире выступить хорошо, а потом на шести подряд вылетать в первом круге – как со мной бывало в прошлом. Сейчас, тьфу-тьфу, это изменилось.
Если честно, я не знаю, почему я стал так стабилен. Просто так вышло. Последние полтора года я играю очень хорошо и стараюсь даже не думать о том, что может случиться дальше. Просто стараюсь каждый день максимально хорошо выполнять свою работу.
Ещё я работаю над психологией, стараюсь лучше контролировать свои эмоции. И это помогает мне показывать результаты», — сказал Рублёв в эфире Tennis TV.
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